ServiceNow UX-forsker Lønninger

UX-forsker-kompensasjon in United States hos ServiceNow varierer fra $152K per year for IC2 til $258K per year for IC4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $177K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceNows totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$152K
$124K
$17.4K
$9.9K
IC3
$181K
$141K
$29K
$11.2K
IC4
$258K
$178K
$75K
$5K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos ServiceNow in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $314,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ServiceNow for UX-forsker rollen in United States er $169,700.

