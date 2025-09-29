Selskapskatalog
ServiceNow
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

ServiceNow Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in United States hos ServiceNow varierer fra $111K per year for IC1 til $768K per year for IC7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $335K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceNows totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
Associate Product Manager
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
Product Manager
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
Senior Product Manager
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
Principal Product Manager
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Produktleder at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $767,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Produktleder role in United States is $326,000.

