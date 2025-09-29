Produktdesigner-kompensasjon in United States hos ServiceNow varierer fra $130K per year for IC1 til $451K per year for IC6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $225K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceNows totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
