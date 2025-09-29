Selskapskatalog
ServiceNow
  • Lønninger
  • Produktdesignleder

  • Alle Produktdesignleder lønninger

ServiceNow Produktdesignleder Lønninger

Produktdesignleder-kompensasjon in India hos ServiceNow utgjør totalt ₹139K per year for IC5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹131K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceNows totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹30K+ (noen ganger ₹300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Produktdesignleder at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹245,394. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Produktdesignleder role in India is ₹144,744.

