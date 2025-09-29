Selskapskatalog
ServiceNow
ServiceNow Forretningsoperasjonsleder Lønninger

Forretningsoperasjonsleder-mediankompensasjonspakken hos ServiceNow utgjør totalt $439K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceNows totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Totalt per år
$439K
Nivå
IC5
Grunnlønn
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bonus
$44K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
18 År
Hva er karrierenivåene hos ServiceNow?

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjonsleder hos ServiceNow ligger på en årlig totalkompensasjon på $517,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ServiceNow for Forretningsoperasjonsleder rollen er $386,500.

