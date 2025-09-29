Selskapskatalog
ServiceNow
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Regnskapsfører

  • Alle Regnskapsfører lønninger

ServiceNow Regnskapsfører Lønninger

Den gjennomsnittlige Regnskapsfører totalkompensasjonen in United States hos ServiceNow varierer fra $99.6K til $142K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceNows totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$113K - $128K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$99.6K$113K$128K$142K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 2 flere Regnskapsfører innrapporteringers hos ServiceNow for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ServiceNow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Regnskapsfører tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Technical Accountant

Ofte stilte spørsmål

El paquet salarial més alt reportat per a un Regnskapsfører a ServiceNow in United States és una compensació total anual de $141,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceNow per al rol de Regnskapsfører in United States és $99,600.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ServiceNow

Relaterte selskaper

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser