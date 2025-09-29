Selskapskatalog
Service NSW
Service NSW Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Australia hos Service NSW utgjør totalt A$135K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Service NSWs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Totalt per år
A$135K
Nivå
Senior
Grunnlønn
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Service NSW?

A$249K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Service NSW in Australia ligger på en årlig totalkompensasjon på A$157,556. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Service NSW for Programvareutvikler rollen in Australia er A$124,050.

