Selskapskatalog
Servian
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt lønninger

Servian Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in Australia hos Servian utgjør totalt A$155K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Servians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Totalt per år
A$155K
Nivå
L3
Grunnlønn
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos Servian?

A$249K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig A$46.6K+ (noen ganger A$466K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Løsningsarkitekt tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Løsningsarkitekt bij Servian in Australia ligt op een jaarlijkse totale beloning van A$220,503. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Servian voor de Løsningsarkitekt functie in Australia is A$155,400.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Servian

Relaterte selskaper

  • SwissBorg
  • Culture Amp
  • Brillio
  • RBA
  • Optym
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser