Selskapskatalog
Sequoia
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Sequoia Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Sequoia utgjør totalt ₹2.93M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sequoias totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Sequoia
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.93M
Nivå
SDE 2
Grunnlønn
₹2.93M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Sequoia?

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.15M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Sequoia in India sits at a yearly total compensation of ₹4,062,728. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia for the Programvareutvikler role in India is ₹2,802,709.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Sequoia

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Netflix
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser