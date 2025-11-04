Selskapskatalog
Sendbird
Sendbird Salg Lønninger

Den gjennomsnittlige Salg totalkompensasjonen in India hos Sendbird varierer fra ₹5.73M til ₹8.17M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sendbirds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹6.56M - ₹7.68M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Sendbird er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Sendbird in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹8,168,741. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sendbird for Salg rollen in India er ₹5,725,100.

