Den gjennomsnittlige Informasjonsteknolog (IT) totalkompensasjonen hos Sendbird varierer fra ₩41.81M til ₩57.06M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sendbirds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Vanlig Område
Mulig Område
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Sendbird er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Informasjonsteknolog (IT) hos Sendbird ligger på en årlig totalkompensasjon på ₩57,063,840. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sendbird for Informasjonsteknolog (IT) rollen er ₩41,814,021.

Andre ressurser