Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Taiwan hos Senao Networks utgjør totalt NT$794K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Senao Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Totalt per år
NT$794K
Nivå
hidden
Grunnlønn
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Senao Networks?
Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Senao Networks in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$1,416,754. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Senao Networks for Programvareingeniør rollen in Taiwan er NT$793,903.

