Sempra
Sempra Lønninger

Sempras lønn varierer fra $87,636 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $223,875 for en Maskiningeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Sempra. Sist oppdatert: 10/25/2025

Regnskapsfører
$135K
Forretningsanalytiker
$119K
Dataanalytiker
$87.6K

Elektroingeniør
$108K
Maskiningeniør
$224K
Prosjektleder
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Programvareutvikler
$124K
Teknisk programleder
$181K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Sempra er Maskiningeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $223,875. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sempra er $123,970.

