Semgrep
    Semgrep is an open source tool that helps identify bugs, vulnerabilities, and code standard violations in software. It performs static analysis and can be used to analyze third-party dependencies.

    https://semgrep.dev
    Nettside
    2017
    Grunnlagt år
    150
    # Ansatte
    $10M-$50M
    Estimert inntekt
    Hovedkontor

