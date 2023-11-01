Selskapskatalog
Selina
Selina Lønninger

Selinas lønn varierer fra $16,318 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $149,250 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Selina. Sist oppdatert: 10/25/2025

Personalavdeling
$16.3K
Markedsføring
$149K
Produktleder
$86.5K

Programvareutvikler
$69.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Selina er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $149,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Selina er $78,070.

