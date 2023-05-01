Self Lønninger

Selskapskatalog
Selfs lønn varierer fra $8,437 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $752,555 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Self. Sist oppdatert: 10/25/2025

Programvareutvikler
Median $120K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Regnskapsfører
$9.4K
Administrativ assistent
$103K

Forretningsoperasjoner
$201K
Dataanalytiker
$8.4K
Maskinvareingeniør
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Ledelsesrådgiver
$71.4K
Markedsføring
$106K
Produktdesigner
$100K
Produktleder
$753K
Prosjektleder
$131K
Salg
$23.2K
Teknisk programleder
$249K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Self er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $752,555. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Self er $104,849.

