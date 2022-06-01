Selskapskatalog
SEI
SEI Lønninger

SEIs lønn varierer fra $65,097 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $194,025 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SEI. Sist oppdatert: 10/25/2025

Regnskapsfører
$65.1K
Dataforsker
$194K
Finansanalytiker
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Ledelsesrådgiver
$149K
Produktleder
$112K
Programvareutvikler
$154K
Den høyest betalte rollen rapportert hos SEI er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $194,025. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SEI er $149,250.

