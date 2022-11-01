Selskapskatalog
SEI Investments
SEI Investments Lønninger

SEI Investmentss lønn varierer fra $24,556 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $155,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SEI Investments. Sist oppdatert: 10/25/2025

Forretningsanalytiker
Median $100K
Produktleder
Median $155K
Programvareutvikler
Median $24.6K

Regnskapsfører
$74.6K
Administrativ assistent
$42.9K
Forretningsoperasjoner
$49.2K
Finansanalytiker
$50K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos SEI Investments er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $155,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SEI Investments er $49,980.

