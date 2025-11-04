Selskapskatalog
SeekOut Produktleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktleder totalkompensasjonen in United States hos SeekOut varierer fra $203K til $284K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SeekOuts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$221K - $267K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$203K$221K$267K$284K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos SeekOut er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos SeekOut in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $284,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SeekOut for Produktleder rollen in United States er $203,350.

