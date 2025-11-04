Selskapskatalog
Securonix
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Securonix Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Securonix utgjør totalt ₹1.04M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Securonixs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.04M
Nivå
L1
Grunnlønn
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Securonix?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Securonix in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,825,005. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Securonix for Programvareingeniør rollen in India er ₹1,041,355.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Securonix

Relaterte selskaper

  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Quick Base
  • Interactions
  • CloudPassage
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser