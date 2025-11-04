Selskapskatalog
Securonix
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

Securonix Produktleder Lønninger

Produktleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Securonix utgjør totalt $180K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Securonixs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Securonix
Product Manager
Dallas, TX
Totalt per år
$180K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
10 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Securonix?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Securonix in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $222,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Securonix for Produktleder rollen in United States er $170,000.

