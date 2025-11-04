Selskapskatalog
Security Compass
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Security Compass Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Canada hos Security Compass utgjør totalt CA$181K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Security Compasss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$181K
Nivå
L3
Grunnlønn
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutviklingsleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Security Compass in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$183,708. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Security Compass for Programvareutviklingsleder rollen in Canada er CA$180,881.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Security Compass

Relaterte selskaper

  • Pythian
  • Benevity
  • SICPA
  • IntraEdge
  • Clio
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser