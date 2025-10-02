Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Scotiabank varierer fra CA$90.2K per year for L6 til CA$184K per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$120K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scotiabanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
