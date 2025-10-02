Programvareutvikler-kompensasjon in Colombia hos Scotiabank varierer fra COP 184.06M per year for L6 til COP 130.87M per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Colombia utgjør totalt COP 130.15M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scotiabanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
