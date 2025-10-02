Selskapskatalog
Scotiabank Programvareutvikler Lønninger i Colombia

Programvareutvikler-kompensasjon in Colombia hos Scotiabank varierer fra COP 184.06M per year for L6 til COP 130.87M per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Colombia utgjør totalt COP 130.15M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scotiabanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
(Inngangsnivå)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Scotiabank?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Nettutvikler

Ofte stilte spørsmål

Scotiabank in ColombiaProgramvareutvikler最高薪酬方案，年度總薪酬為COP 269,354,338。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ScotiabankProgramvareutvikler職位 in Colombia年度總薪酬中位數為COP 126,473,950。

