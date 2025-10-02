Dataforsker-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Scotiabank varierer fra CA$116K per year for L7 til CA$144K per year for L8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$121K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scotiabanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
