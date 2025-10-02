Selskapskatalog
Scotiabank
Scotiabank Dataforsker Lønninger i Greater Toronto Area

Dataforsker-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Scotiabank varierer fra CA$116K per year for L7 til CA$144K per year for L8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$121K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scotiabanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataforsker at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$143,992. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Dataforsker role in Greater Toronto Area is CA$123,390.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Scotiabank

Andre ressurser