Forretningsanalytiker-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Scotiabank varierer fra CA$87.3K per year for L6 til CA$134K per year for L8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$99.1K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scotiabanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
