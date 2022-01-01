Selskapskatalog
Scholastic
Scholastic Lønninger

Scholastics lønn varierer fra $88,000 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $155,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Scholastic. Sist oppdatert: 11/15/2025

Programvareingeniør
Median $155K
Forretningsanalytiker
Median $88K
Produktdesigner
$126K

Produktleder
$89.2K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Scholastic er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $155,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scholastic er $107,413.

