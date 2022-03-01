Selskapskatalog
Schindler Elevator
Schindler Elevator Lønninger

Schindler Elevators lønn varierer fra $85,425 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $156,800 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Schindler Elevator. Sist oppdatert: 11/15/2025

Forretningsanalytiker
$97.3K
Prosjektleder
$157K
Programvareingeniør
$85.4K

Løsningsarkitekt
$111K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Schindler Elevator er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $156,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Schindler Elevator er $104,053.

