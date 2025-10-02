Selskapskatalog
Schibsted Programvareutvikler Lønninger i Greater Stockholm

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Stockholm hos Schibsted utgjør totalt SEK 695K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Schibsteds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Totalt per år
SEK 695K
Nivå
Middle
Grunnlønn
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Bonus
SEK 0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Schibsted?

SEK 1.54M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Programvareutvikler na Schibsted in Greater Stockholm situa-se numa remuneração total anual de SEK 799,552. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Schibsted para a função de Programvareutvikler in Greater Stockholm é SEK 695,040.

Andre ressurser