Schibsted
Schibsted Programvareutvikler Lønninger i Greater Oslo Region

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Oslo Region hos Schibsted utgjør totalt NOK 782K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Schibsteds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Totalt per år
NOK 782K
Nivå
Senior
Grunnlønn
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Schibsted?

NOK 1.62M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Schibsted in Greater Oslo Region ligger på en årlig totalkompensasjon på NOK 913,744. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Schibsted for Programvareutvikler rollen in Greater Oslo Region er NOK 782,078.

Andre ressurser