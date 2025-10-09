Selskapskatalog
Scandit
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Zurich Area

Scandit Programvareutvikler Lønninger i Greater Zurich Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Zurich Area hos Scandit utgjør totalt CHF 134K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scandits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/9/2025

Median Pakke
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totalt per år
CHF 134K
Nivå
L3
Grunnlønn
CHF 129K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Scandit?

CHF 132K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig CHF 24.8K+ (noen ganger CHF 248K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Programvareutvikler en Scandit in Greater Zurich Area está en una compensación total anual de CHF 144,656. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scandit para el puesto de Programvareutvikler in Greater Zurich Area es CHF 135,930.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Scandit

Relaterte selskaper

  • Lyft
  • Databricks
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Amazon
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser