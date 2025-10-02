Selskapskatalog
Scaleway
Scaleway Programvareutviklingsleder Lønninger i Greater Paris Area

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Greater Paris Area hos Scaleway utgjør totalt €65.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scaleways totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
Totalt per år
€65.5K
Nivå
-
Grunnlønn
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.7K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
18 År
Hva er karrierenivåene hos Scaleway?

€141K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Scaleway in Greater Paris Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €79,064. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scaleway for Programvareutviklingsleder rollen in Greater Paris Area er €65,490.

Andre ressurser