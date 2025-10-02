Selskapskatalog
Scaler Academy
  Lønninger
  Programvareutvikler

  Alle Programvareutvikler lønninger

  Greater Bengaluru

Scaler Academy Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Scaler Academy utgjør totalt ₹3.4M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scaler Academys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.4M
Nivå
Senior Software Engineer
Grunnlønn
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
Bonus
₹0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Scaler Academy?

₹13.94M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Scaler Academy in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹14,190,247. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scaler Academy for Programvareutvikler rollen in Greater Bengaluru er ₹3,246,703.

