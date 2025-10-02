Selskapskatalog
Scale AI
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Produktleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Produktleder-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Scale AI varierer fra $245K per year for L4 til $302K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $240K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scale AIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$245K
$180K
$50.5K
$15K
L5
$302K
$200K
$102K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Scale AI er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Scale AI in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $535,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scale AI for Produktleder rollen in San Francisco Bay Area er $195,000.

Andre ressurser