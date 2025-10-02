Selskapskatalog
Scale AI
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Forretningsoperasjoner

  • Alle Forretningsoperasjoner lønninger

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Forretningsoperasjoner Lønninger i San Francisco Bay Area

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scale AIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$172K - $200K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$152K$172K$200K$220K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 1 flere Forretningsoperasjoner innrapporteringer hos Scale AI for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Scale AI er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Forretningsoperasjoner tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos Scale AI in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $220,150. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scale AI for Forretningsoperasjoner rollen in San Francisco Bay Area er $151,700.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Scale AI

Relaterte selskaper

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser