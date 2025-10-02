Selskapskatalog
Scalable Capital
  Lønninger
  Programvareutviklingsleder

  Alle Programvareutviklingsleder lønninger

  Munich Metro Region

Scalable Capital Programvareutviklingsleder Lønninger i Munich Metro Region

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Munich Metro Region hos Scalable Capital utgjør totalt €104K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scalable Capitals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€104K
Nivå
-
Grunnlønn
€84.4K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Scalable Capital?

€141K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Scalable Capital in Munich Metro Region ligger på en årlig totalkompensasjon på €112,370. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scalable Capital for Programvareutviklingsleder rollen in Munich Metro Region er €104,847.

