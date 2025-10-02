Selskapskatalog
Scalable Capital Programvareutvikler Lønninger i Munich Metro Region

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Munich Metro Region hos Scalable Capital utgjør totalt €74.7K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Scalable Capitals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€74.7K
Nivå
Mid
Grunnlønn
€74.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Scalable Capital?

€142K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Scalable Capital şirketindeki in Munich Metro Region Programvareutvikler pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €116,441 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scalable Capital şirketinde Programvareutvikler rolü in Munich Metro Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €74,656 tutarındadır.

