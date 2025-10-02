Selskapskatalog
SberMegaMarket
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataforsker

  • Alle Dataforsker lønninger

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket Dataforsker Lønninger i Moscow Metro Area

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area hos SberMegaMarket utgjør totalt RUB 2.49M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SberMegaMarkets totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 2.49M
Nivå
L2
Grunnlønn
RUB 2.49M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos SberMegaMarket?

RUB 13.26M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig RUB 2.49M+ (noen ganger RUB 24.87M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Dataforsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos SberMegaMarket in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 4,879,305. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SberMegaMarket for Dataforsker rollen in Moscow Metro Area er RUB 2,486,670.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for SberMegaMarket

Relaterte selskaper

  • Databricks
  • Coinbase
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser