Selskapskatalog
Sberbank
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

  • Moscow Metro Area

Sberbank Programvareutviklingsleder Lønninger i Moscow Metro Area

Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Moscow Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 4.13M per year for L12 til RUB 8.14M per year for L13. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area utgjør totalt RUB 5.22M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Legg til kompSammenlign nivåer

RUB 13.26M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig RUB 2.49M+ (noen ganger RUB 24.87M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Sberbank?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutviklingsleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Sberbank in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 11,175,499. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sberbank for Programvareutviklingsleder rollen in Moscow Metro Area er RUB 6,999,872.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Sberbank

Relaterte selskaper

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser