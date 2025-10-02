Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Moscow Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 4.13M per year for L12 til RUB 8.14M per year for L13. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area utgjør totalt RUB 5.22M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***