Programvareutvikler-kompensasjon in Saint Petersburg Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 1.9M per year for L7 til RUB 5.58M per year for L13. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Saint Petersburg Metro Area utgjør totalt RUB 3.32M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
