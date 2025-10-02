Programvareutvikler-kompensasjon in Moscow Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 1.84M per year for L7 til RUB 6.15M per year for L14. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area utgjør totalt RUB 3.87M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
