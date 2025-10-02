Selskapskatalog
Sberbank
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Moscow Metro Area

Sberbank Programvareutvikler Lønninger i Moscow Metro Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Moscow Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 1.84M per year for L7 til RUB 6.15M per year for L14. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area utgjør totalt RUB 3.87M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
(Inngangsnivå)
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
RUB 13.26M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Sberbank?

Inkluderte stillinger

Mobil Programvareingeniør

Frontend Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Systemingeniør

Utvikler Advokat

Forskningsvitenskapsmann

AI Ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Sberbank in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 7,776,978. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sberbank for Programvareutvikler rollen in Moscow Metro Area er RUB 4,139,915.

