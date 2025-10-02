Information Technologist (IT)-kompensasjon in Moscow Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 1.63M per year for L7 til RUB 2.48M per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area utgjør totalt RUB 2.11M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
