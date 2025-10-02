Selskapskatalog
Sberbank
  • Lønninger
  • Dataforsker

  • Alle Dataforsker lønninger

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Dataforsker Lønninger i Saint Petersburg Metro Area

Dataforsker-kompensasjon in Saint Petersburg Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 1.31M per year for L7 til RUB 2.7M per year for L10. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Saint Petersburg Metro Area utgjør totalt RUB 1.49M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataforsker at Sberbank in Saint Petersburg Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 3,138,226. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Dataforsker role in Saint Petersburg Metro Area is RUB 2,012,002.

