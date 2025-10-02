Dataanalytiker-kompensasjon in Moscow Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 1.57M per year for L7 til RUB 4.94M per year for L11. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area utgjør totalt RUB 2.83M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
