Forretningsanalytiker-kompensasjon in Moscow Metro Area hos Sberbank varierer fra RUB 1.98M per year for L7 til RUB 4.19M per year for L11. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area utgjør totalt RUB 2.63M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sberbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Sberbank?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos Sberbank in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 4,757,188. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sberbank for Forretningsanalytiker rollen in Moscow Metro Area er RUB 2,700,624.

