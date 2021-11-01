Selskapskatalog
Savvas Learning
Savvas Learning Lønninger

Savvas Learnings lønn varierer fra $89,760 i total kompensasjon per år for en Tekstforfatter på laveste nivå til $156,215 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Savvas Learning. Sist oppdatert: 11/15/2025

Programvareingeniør
Median $95K

Fullstack Programvareutvikler

Tekstforfatter
$89.8K
Produktleder
Median $131K

Salg
$156K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Savvas Learning er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $156,215. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Savvas Learning er $113,050.

