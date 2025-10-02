Selskapskatalog
Satispay Programvareutvikler Lønninger i Ann Arbor, MI Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Ann Arbor, MI Area hos Satispay utgjør totalt $51.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Satispays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Totalt per år
$51.2K
Nivå
L4
Grunnlønn
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4.9K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Satispay?

$160K

Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Satispay er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Satispay in Ann Arbor, MI Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $62,942. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Satispay for Programvareutvikler rollen in Ann Arbor, MI Area er $46,752.

