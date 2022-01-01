Selskapskatalog
Sasken Technologies
Sasken Technologies Lønninger

Sasken Technologiess lønn varierer fra $11,925 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $99,500 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Sasken Technologies. Sist oppdatert: 10/21/2025

Programvareutvikler
Median $11.9K
Maskinvareingeniør
$99.5K
Risikokapitalist
$33.5K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Sasken Technologies er Maskinvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $99,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sasken Technologies er $33,485.

