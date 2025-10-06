Selskapskatalog
SAP
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt
  • T4
  • Singapore

Løsningsarkitekt Nivå

T4

Nivåer hos SAP

  1. T1Associate Architect
  2. T2Architect
  3. T3Senior Architect
    4. Vis 2 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
SGD 166,020
Grunnlønn
SGD 173,246
Aksjetildeling ()
SGD 5,201
Bonus
SGD 40,700

SGD 211K

Nyeste lønnsinnrapporteringer
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
