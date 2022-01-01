Selskapskatalog
SAP
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

SAP Lønninger

SAPs lønn varierer fra $23,270 i total kompensasjon per år for en Tekstforfatter på laveste nivå til $487,550 for en Forretningsoperasjonsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SAP. Sist oppdatert: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend Programvareutvikler

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Produksjon Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

AI-ingeniør

Produktdesigner
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX-designer

Salg
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Kontosjef

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Datavitenskaper
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produktleder
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Markedsføring
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Løsningsarkitekt
T3 $46K
T4 $74.9K

Dataarkitekt

Skyarkitekt

Programvareutviklingsleder
Median $78.4K
Ledelsesrådgiver
Median $82.5K
Prosjektleder
Median $143K
Kundesuksess
Median $128K
Teknisk programleder
Median $120K
Personalavdeling
Median $57.7K
Salgsingeniør
Median $114K
Forretningsanalytiker
Median $74.9K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $82.8K
Regnskapsfører
$39.1K
Administrativ assistent
$74.5K
Forretningsoperasjoner
$162K
Forretningsoperasjonsleder
$488K
Forretningsutvikling
$40.9K
Stabssjef
$160K
Tekstforfatter
$23.3K
Kundeservice
$76.5K
Kundeserviceoperasjoner
$53.8K
Dataanalytiker
$110K
Datavitenskap-leder
$238K
Driftsleder
$80K
Grafisk designer
$104K
Maskinvareingeniør
$136K
Juridisk
$271K
Produktdesignleder
$296K
Programleder
$128K
Rekrutterer
$199K
Inntektsoperasjoner
$95.2K
Cybersikkerhetsanalytiker
$81.1K
Totalbelønning
$83.3K
UX-forsker
$95.3K
Venturekapitalist
$121K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)

20%

ÅR 1

40%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 2nd-ÅR (40.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 3rd-ÅR (40.00% årlig)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos SAP er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% opptjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos SAP er Forretningsoperasjonsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $487,550. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SAP er $114,363.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for SAP

Relaterte selskaper

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser